樓價UPDATES：元朗YOHO MIDTOWN月內錄5成交

元朗YOHO MIDTOWN本月錄得5宗成交，當中大單位佔4宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島入伙盤亦有平價租盤，香港仔南津‧迎岸低層開放式戶，實用面積183方呎，剛減租500元，成交月租約9,000元，料為項目低位，實用呎租49.2元。若以去年購入價計算，回報率約2.3厘。

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九龍區

●大角咀利奧坊‧曉岸1座低層B室一房戶，實用面積259方呎，座向南面，望樓景，以540萬元易手，實用呎價20,849元。據了解，原業主於2016年3月以440萬元入市，持貨3年多帳面獲利100萬元。

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新界區

●YOHO MIDTOWN第8座中層C室，實用面積988方呎，為四房包括套房及連儲物房設計，議價後以1,355萬元沽出，實用呎價13,715元，8年升值66%。

●元朗錦綉花園12月錄約6宗買賣，平均實用呎價約11,489元。利嘉閣季思佳表示，物業I段第四街雙號屋，實用面積848方呎，以三房間隔，望樓景，放盤約兩周，經議價後減90萬元，以960萬元轉售，實用呎價11,321元。現時約有50個放盤，叫價由950萬元起。

●沙田河畔花園B座中低層戶，曾叫價490萬元，近日減價30萬元，獲買家以460萬元購入，以實用面積269方呎計，實用呎價17,100元。據了解，同類型單位去年5月做價為488萬元，是次樓價再低約5.7%。

●新屯門中心則錄即睇即租個案，祥益黃慶德表示，該單位為5座低層A室，實用面積603方呎，有區內人士鍾情屋苑鄰近小朋友讀書地方，同時業主累積減價1,200元，因此以1.38萬元承租，實用呎租22.9元。

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