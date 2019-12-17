美股要「牛」足11年 　仍欠這「東風」

著名策略師預期美股將在明年首季迎來「融漲」(melt-up)，有意見認為，若美股牛市要延續到第11個年頭，萬事俱備，但卻仍欠缺「東風」。

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，這顯然是一個短暫的升勢，Robeco的投資組合經理Jeroen Blokland表示，股市要升足一整年，仍須等待企業盈利的實質支持。

他指出，如果投資者見到企業盈利上升，股市可繼續創新高。不過，需要接受的一個事實，就是企業盈利可能要花長時間才能提振。

事實上，歐元區12月份製造業採購經理人指數創下了兩個月低點，顯示經濟要見到有改善可能還要多幾個月。

Blokland又認為，隨着中美達成首階段貿易協議，企業盈利還會在下個季度受壓，股市會出現一段「真空期」。根據Yardeni Research的預測，企業盈利將從2019年的略微超過1%，躍升到2020年的上漲10%。華爾街「最牛」分析員BTIG的Julian Emanuel則料明年的增長率為6.7%。

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