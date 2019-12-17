準繩分析員：2020年股市仍看升 中國股市買得過

外國傳媒報道，美國投資大師、近年多數時間是好友的Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen接受訪問時表示，2020年美股料繼續成為另一個「標誌性一年」。

他稱，若標指在2020年再升15%不會感到驚訝，惟全球其他股市或跑贏美股。目前的全球經濟格局似是「第3次提速」，首次是2012至2013年，第2次是2017至2018年，當每次恢復增長後，國際市場都會跑贏美股，他認為2020年將是第3次。

因此，與其投資美股，倒不如「外闖」，尤其是新興市場，它們目前正被低估，故今年跑輸了。其中，包括中國及印度的iShares MSCI新興市場交易所買賣基金(ETF)過去兩年仍跌5%。

事實上，Paulsen今年以來是堅定的好友，例如8月30日已預言，美股主要指數仍會破頂，並升到年底；去年底股市大冧時，他又指市場看得太淡。

－－－－－－