夜市UPDATES：標指破頂　港夜期低水46點

美股牛氣未言斷，三大指數反覆，道指目前報28,253點，轉升17點或0.06%；標指再破頂，目前報3,194點，升2點或0.09%；納指報8,808點，跌5點或0.06%。

Gorilla Trades公司策略師Ken Berman警告，儘管上周的積極消息可能對股市帶來長期推動作用，但過去幾天美股已連續上漲，可能出現小幅回調。

市場仍在評估貿易局勢與英國脫歐的前景，英國首相約翰遜暗示英國不打算延長脫歐過渡期，歐盟警告雙方關係或中斷。

港股期指夜市報27,798點，跌31點，低水46點，未能隨外圍向好。此前報道指，中國考慮改變貿易渠道，將目前來自美國，途經香港的貿易轉移到中國內地的港口，「巧取」香港每年大約100億美元轉口份額。此舉將進一步衝擊本已低迷的香港經濟，並可能令香港政治緊張局勢進一步升級。

經濟數據面，美國勞工部報告稱，美國11月新屋開工總數年化為136.5萬幢，預期為134.5萬幢，分析指反映抵押貸款利率持續提振房地產市場並支撐更廣泛的經濟。

受新的英國脫不利消息影響，歐股持續受壓，當中英股跌0.21%；法股跌0.25%；德股跌0.62%。英鎊兌美元跌穿1.32關，目前報1.3155，跌1.35%。

【22:30】歐洲股市回吐，加上MSCI所有國家世界指數呈現超買，連日破頂的美股要整固，道指周二開市下跌15點，報28,220點，納指則升16點，報8,830點。

儘管整體美股徘徊紀錄新高，但Refinitiv Lipper數據顯示，今年來美國股票互惠基金及交易所買賣基金（ETF）合共走資超過1,560億美元（約1.21萬億港元），創1992年有統計以來最多。當中，互惠基金流出資金達2,480億美元，ETF則吸資920億美元。

公司消息方面，波音公司宣布暫停生產737 Max，股價繼周一挫4.29%後，周二再跌1.79%至321.14美元。

券商Rosenblatt發表報告指出，蘋果公司（Apple Inc.）在中國的iPhone銷售，11月按年跌30%，重申「沽出」投資評級，目標價是全城最低的150美元。Apple股價早段報280.07美元，微升0.07%。

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