華爾街「鬥牛」！明年美股最樂觀預測又被推高

美股屢創新高，連帶分析員也爭相「鬥牛」！外國傳媒報道，美國著名分析員、Oppenheimer首席市場策略師John Stoltzfus發表了全華爾街最新「最牛」預測，就是標指2020年升至3,500點，較現水平有大約10%上升空間。

他指出，中美貿易談判有正面進展，加上美墨加協定(USMCA)塵埃落定，預計全球經濟增長重拾動力，令股市有權進一步做好。不過，他亦提到，明年主要風險是貿易談判及央行貨幣政策轉向。

對於標指今年以來已累漲27%，他認為只是2018年12月跌得太多，以去年頂位計，實際未算大升，造就了2020年的上升空間。

事實上，John Stoltzfus絕不孤獨，曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel亦是「牛王」，估計標指明年升至3,450點。

Emanuel上周五(13日)更認為，上述的目標可能訂得太低，最樂觀預測是明年可能升至3,950點，尤其若貿易協議較市場更大，升幅勢更高。

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