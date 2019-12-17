德勤再辭任兩間上市公司核數師

佳源表示，德勤辭任主要是因為未能與該公司審核委員會及高級管理層，就截至今年12月底止財政年度之建議審核費用金額達成共識。

該公司又稱，羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為該公司新核數師，周一(16日)起生效，以填補因德勤辭任而產生的空缺。

至於卡姆丹克則指，經考慮包括核數費水平及因應當前工作流程的可動用內部資源在內的若干因素，德勤辭任該公司核數師。

該公司又宣布，中審眾環(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為該公司核數師，周二(17日)起生效，以填補德勤辭任後之空缺。

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