東方日報B2：北水連續25日掃港股 恒指直撲二萬八
2019年12月18日 00:10
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港股周二漲逾三百點，「北水」繼續追捧新經濟股，騰訊、美團及小米股價做好。
港股受惠「北水」積極掃貨，恒生指數周二(17日)漲335點，收報27,843點。記者統計顯示，港股通周二淨買入約50億元，為連續廿五個交易日淨買入，累積金額逾547億元。新經濟股續受「北水」追捧，騰訊(00700)淨買入15.64億元，股價重越370元，較今年10月底收市低位累積反彈55元或17.39%，市值累積增加約5,253億元。
美股周一再創新高，加上滬綜指周二重越3,000點關，恒指開市漲122點後，曾漲386點，高見27,894點。國企指數曾漲226點，收市仍漲186點，報10,964點，港股總成交再突破千億元，達1,054億元。對沖盤增加下，沽空額增至152.45億元，沽空率14.47%。
周二有1,114隻股份做好，當中騰訊最多曾漲3.67%，高見373元，收市依然漲3.17%，報371.2元，創逾四個月收市新高，成交額達120億元，市值單日增加1,088億元。
本周五收市後獲富時羅素提高於基準指數權重的阿里巴巴(09988)，周二股價「破頂」，最多曾漲2.39%，高見205.8元，收市仍漲1.39%，報203.8元。
除了阿里巴巴之外，其餘兩隻「同股不同權」股份，美團點評(03690)及小米集團(01810)，自10月底獲納入港股通名單至今，分別獲「北水」淨買入逾136億元及近36億元，當中周二淨買入4.29億元及1.54億元。
不過，黎智英旗下壹傳媒(00282)日前宣布，德勤‧關黃陳方會計師行辭任該公司核數師，壹傳媒股價曾逆市急瀉7.14%，低見0.26元，收市依然挫3.57%，報0.27元。
中投傲揚基金經理溫鋼城稱，科技股、5G概念股及內房股相信是明年主要炒作主題，尤其是今年熱炒的內需股估值已偏高，再上漲空間有限。市場憧憬在美國上市的中概股有機會回流，其中阿里每年企業盈利可維持40%的高速增長，相信是基金「寵兒」。
至於騰訊近期股價呈強及成交活躍，他認為或與基金年底粉飾窗櫥及追落後有關，因為騰訊於不少中港基金的投資組合當中，佔約5至10%比重，臨近年結基金經理可能需要「交功課」。
不過，他直言騰訊的內地政策風險較大，而且近年其企業盈利增長已放緩，加上日後若有更多中概股回流，騰訊將首當其衝受影響，相信該公司股價於400元阻力大，建議投資者趁反彈「食胡」。
他又預期，恒指年底有機會於28,000點樓上「收爐」，較樂觀可望上試28,200至28,500點，而今次升浪有望延續至明年1月，待中美落實簽署首階段貿易協議，明年恒指目標料見30,000至31,000點。
晉裕集團投資研究部投資分析師黃子燊估計，明年恒指目標為29,600點，最樂觀見30,000點，高位或於上半年出現，主要是中美有機會於一月簽署首階段貿易協議，同時內地上半年或會調低存款準備金率及加大基建投資力度。
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