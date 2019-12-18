富蘭克林鄧普頓：新興市場重現「錢」景

新興市場現正處於一個罕見的轉捩點，面臨的障礙，包括全球金融危機遺留的超寬鬆貨幣政策、製造業及工業活動疲弱導致的全球低增長環境、消費者持續增長，以及新經濟的顛覆性及機遇等問題。

雖然對增長放緩的擔憂令2019年的市場情緒受挫，但國際貨幣基金組織預測，新興市場2020年的增長將會加速，而且增速保持在已發展市場的兩倍以上。很多新興市場的財政、經濟及貨幣政策日益改善，並重新聚焦結構性改革發揮着愈來愈大的作用。

儘管中美貿易緊張局勢在短期內有所緩解，但預計更廣泛的經濟衝突將會持續一段時間。我們認為，達成全面協議依然符合雙方的最佳利益。

貿易引發增長放緩的擔憂，雖然大大削弱了中國加強經濟實力及實現經濟多元化的舉措，但中國將成為5G領域的領先者，預計到2025年5G用戶將達到6億左右。再加上人工智能及機械人技術，這將有助推動中國新經濟的增長。我們認為，在這場危機中，中國將會憑藉多重經濟支持而變得更加強大及自立，並且正努力降低對美國的依賴。

另一方面，隨着台灣企業開始向境內轉移某些業務，台灣受益於貿易戰的溢出效應。政府鼓勵將業務遷回台灣，意味着這將對內部經濟產生連鎖反應。

另外，作為數字消費者最大、增長最快的市場之一，印度市場的顛覆性技術正以超出普遍預期的速度推動生產力及通縮，最終用戶的價值不斷上升。關鍵的改革將可能會使經濟企穩。

此外，放眼巴西，圍繞政府經濟議程的樂觀情緒導致投資環境更為有利。雖然該國的經濟復甦速度低於預期，但政府及央行正努力改善該國較長期增長潛力。通脹仍處於可控範圍內，使央行能夠下調利率至紀錄低位以刺激經濟。社會保障改革是刺激投資及信貸的關鍵，這將有助於改善經濟活動，並可顯著減少巴西的財政赤字。

由於國內消費及技術提供了新增長動力，新興市場經濟體如今更加多元化，對低成本製造業及商品的依賴愈來愈小，並對高科技產品的貿易額顯著增加。未來幾年，電子商務、數字銀行及移動計算等領域將成為新興市場的基本推動力。同樣，人工智能、自動駕駛、機械人及「物聯網」等領域將繼續吸引投資，顯示出強勁的較長期前景。

雖然其中一些不確定性可能會在短期內持續存在，但市場才開始認識到新興市場格局將繼續發生變化，技術創新及企業擺脫傳統模式的轉變帶來的機遇。對於可忽略近期波動並進行長期投資的投資者而言，新興市場的投資機會繁多且前景廣闊。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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