大健：投行人的「隔籬飯香」

如你曾在投行工作，相信都體會過那種不同部門或工種同事間互相羨慕的心態。這種總是覺得別人比自己活得好的感覺是所謂的「隔籬飯香」。

投行內部門眾多，但可以超簡單的分成兩派，就是面對客戶、做Deal或交易員的前線同事(Front Office)，另外是負責支援前線同事的中、後枱同事(Middle Office/Back Office)。中、後枱同事往往羨慕前線，因為前線人工比較高、地位比較重要。可是，前線同事也常常反過來羨慕中、後枱，因為中、後枱同事不用受到老闆「摔數」的壓力。

雖然互相羨慕，但真的會轉換跑道，由前線轉去中、後枱工作，或由後枱跑到前枱的例子往往不多。撇除一些在投行工作幾年便認清自己目標和興趣的年輕人，一般同事都甚少拿得起決心轉職，原因不外乎自覺年紀漸大，而且在目前工種已建立一定成就，寧願繼續過着隔籬飯香的生活。以上或許是人生的無奈，但卻有一種隔籬飯香的感覺，可算是自己攞架來丟。

我曾經有一位同事常常在「炒房」(Trading Floor)「放負」，說公司的人工、花紅、福利都及不上美資大行「金人」。我心想：那麼好你為甚麼仍要坐在這裏？

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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