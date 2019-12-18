馮宏遠：成交漸疏　高追易中伏

糾纏近一年的中美貿易首輪談判，終於趕及原則性談攏，煞停本周日加徵1,600億美元中國貨品關稅之餘，美方承諾將原有關稅減半。貿易戰暫時停火，在中國製造業急劇下滑的現況下，無疑是給予中國經濟一個極佳的喘息空間。事實上中國財金官員亦發現情況嚴峻，亦無法守住近兩三年去槓桿政策，不得不漸轉寬鬆。

今年第四季開始，無論人民銀行的逆回購利率，還是中國長息指標貸款市場報價利率（LPR）都持續下降，日前中國財金官員圈子中，更傳出發行巨額特別國債的建議，反映官方銳意藉貨幣寬鬆政策去抵銷現時經濟硬着陸的影響。

連番催谷加上年底低基數因素，中國部分工業品生產價格亦初見回穩迹象，例如中國鋼鐵業生產量今年是創紀錄新高，但房地產及基建需求放緩未能消化粗鋼供應，嚴重供過於求下，中國不少鋼廠嚴重虧損。不過預期明年官方環保要求進一步提高，同時基建及汽車業開始輕微復甦，中國鋼鐵企業有望重新扭虧，其他工業金屬行業的情況亦相類似。

舊經濟行業復甦故事，對政策敏感度甚高，本來並不可靠可信，加上中國舊經濟行業發展飽和前景欠奉，本非投資佳選。不過，相關股份下跌經年，估值低殘，令部分投機者願意接受以上缺點而吸納。如上周文章所言，現時通脹水平仍可讓中國官方安心繼續寬鬆，從宏觀交易角度看，持有一定比例商品股作中線投機亦屬可取。

不過，考慮到踏入聖誕至年結前，港股成交漸疏買賣兩閒，股價容易被短線扭曲，不宜看見股價突破就輕率衝入追貨，反而趁十二月底至明年一月初低成交期間，逢低小注儲貨會更為有利。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（作者為註冊持牌人士）

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