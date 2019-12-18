王昕媛：內地藥品降價機制頻創新

繼十二月二日武漢市藥品集中帶量採購工作方案後，十二月九日對應的實施細則以及第一批藥品目錄公開發布。

我們分析。武漢帶量採購至少帶來兩個重要創新。第一，藥品採購目錄的創新。本次將規格、劑型、以及藥品命名的合併。口服常釋劑型分為一組；有效成分含量相同，命名不同或酸根、鹼基、金屬元素等不同，也歸為同種藥品。

那為甚麼要這麼做呢？一是封殺奇異規格的藥品。自從有藥品招標採購以來，不少藥品生產廠家（尤其是名不見經傳的小廠）為了規避藥品招標中的同組競爭，採取改酸根/鹼基、顛倒藥品名字中的文字排序、微調規格及成分配比等方式來實現在競爭中自成一組，保證以目標價格中標。這些奇異規格的藥品在中標後往往也是「帶金銷售」的主流。本次藥品採購目錄中明確了同一通用名下採購的具體規格劑型，也就隨之屏蔽了奇異規格藥品的入場通道。

二是解決原研藥品與未通過一致性評價藥品混採時採購量的分配問題。武漢本輪帶量採購在報量時就由醫療機構對兩個質量層次分別報量，產品中標後，在不同質量層次之間採購量如何分配的問題也就在源頭得到了解決。

第二個創新是甚麼呢？是來自降價機制的創新。首先是入圍降價通過組級不同來區分。比如A組（用量佔比 > 兩個質量層次總和50%）降價為20%，B組（用量佔比 < 兩個質量層次總和50%）降價為10%。因此，可以認為，採購藥品的降幅初步是量價掛鈎的。

其次是梯度給量，再次比併降價。A組企業（用量佔比 > 兩個質量層次總和50%）按照品種議價基數的50%、70%、80%佔有量梯度報價，每一個降價梯度不得小於競價報價的5%；B組企業（用量佔比 < 兩個質量層次總和50%）按照品種議價基數的20%、40%、50%佔有量梯度報價，每一個降價梯度不得小於競價報價的5%。若中選企業只有競價報價或梯度報價無效的，A組中選企業獲得議價基數30%的供應量，B組中選企業獲得議價基數10%的供應量。

那麼這樣的報價機制會帶來甚麼結果呢？ 對於絕大多數醫藥企業來說，因為公布了入場降幅為20%，因此，必須接受降幅方能保證在武漢市場上繼續銷售。但如果僅僅接受入場降幅，而未按要求進行梯度報價，那麼只能獲得合約供應量議價基數的30%，剩余市場仍然需要和其他中選企業競爭獲取。

同時，未來原研產品可能面臨尷尬的處境是：不接受入場降幅則出局，這也意味着藥品採購背後的邏輯並不認為該產品是不可替代的。換句話說就是：即使療效顯著，並且在報量環節得到醫療機構的廣泛青睞，但是如果降價不到位，也無法在本輪帶量採購中拿到高額合約量。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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