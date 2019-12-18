歐股個別發展 NMC Health遭狙擊股價挫32%
2019年12月18日 01:14
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歐股收市個別發展。英國富時100指數收後7,525點，升6點或0.08%；法國CAC指數收報5,968點，跌23點或0.39%；德國DAX指數收報13,287點，跌119點或0.89%。
於周一創收市新高的STOXX 600歐洲指數收報414點，回落2點或0.68%。
據報，英國首相約翰遜將對脫歐方案進行修訂，明確排除延長脫歐過渡期至2020年12月之後的可能性。
有關消息將增加無協議脫歐的風險，英鎊兌美元應聲下挫1.58%，報1.3122。
個股方面，連鎖醫療分銷公司NMC Health遭美國沽空機會渾水(Muddy Waters)狙擊，對該公司的財務報表示嚴重懷疑，包括其資產價值、現金水平及報告盈利等。NMC Health股價全日急跌32.4%。
英荷消費品巨企聯合利華(Unilever)下調明年全年銷售增長預測，股價全日跌7.16%。
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