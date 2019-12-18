格林斯潘：美國赤字倘繼續擴張　勢推升通脹

外國傳媒報道，聯儲局前主席格林斯潘警告，美國聯邦政府龐大的預算赤字如果繼續擴張，將無可避免地推升通脹。

美國在2019財年的赤字已非常接近1萬億美元，過剩的資金會在整個體系流動，歷史上會刺激通脹。

格林斯潘指，「除了我們在許多地區看到的滯脹之外，這對世界經濟並非十分有益，對美國和中國當然也沒有。」

自特朗普就任總統以來，美國預算赤字就一直膨脹，由2017年他就任首年的赤字6,650億美元，大增至去年的9,840億美元，增幅近50%。

另外，對於特朗普多次向聯儲局施壓要減息和擴大量化寬鬆措施，格林斯潘直言：「特朗普對貨幣政策決策者的阻撓是不合適的。」

他指，聯儲局是一個非常專業的機構，該局官員比他(特朗普)更了解經濟，以及了解經濟如何影響貨幣市場和利率結構。

格林斯潘認為，特朗普對聯儲局進行建議並不是明智的選擇。

－－－－－－