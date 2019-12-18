美股收市：道指升31點　標指納指連續4日破頂

美國股市周二(12月17日)上漲，3大指數再度破頂。道指收報28,267點，升31點或0.11%；標指收報3,192點，升1點或0.03%；納指收報8,823點，升9點或0.1%。

道指已經連續兩日創收市新高；而標指、納指均連續4日創收市新高。Newton Advisors董事總經理Mark Newton直言，美股周一大漲，造就了今次拋物線式的反彈持續，雖然現在已經超買，但是沒有任何迹象表明股市會逆轉。

不過，Gorilla Trades公司策略師Ken Berman警告，儘管上周的積極消息可能對股市帶來長期推動作用，但過去幾天美股已連續上漲，可能出現小幅回調。

值得留意的是，Refinitiv Lipper數據顯示，今年來美國股票互惠基金及交易所買賣基金（ETF）合共走資超過1,560億美元（約1.21萬億港元），創1992年有統計以來最多。當中，互惠基金流出資金達2,480億美元，ETF則吸資920億美元。

公司消息方面，波音公司宣布暫停生產737 Max，股價周一挫4.29%後，周二大致持平。

串流播放平台Netflix公布截至第3季的地區用戶增長，其中亞太地區、歐洲、中東和非洲地區均有強勁增幅。Netflix股價全日急漲3.7%，收報315.48美元。

券商Rosenblatt發表報告指出，蘋果公司（Apple Inc.）在中國的iPhone銷售，11月按年跌30%，重申「沽出」投資評級，目標價是全城最低的150美元。Apple股價全日升0.2%，收報280.41美元。

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