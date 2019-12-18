新股專輯：保利物業人人有份 時代中國定價5.15元
2019年12月18日 07:25
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保利物業定價35.1元。
周三(18日)有2隻新股公布招股結果。內地物業管理公司保利物業(06049)公布，發售價定為每股35.1港元，為招股價範圍上限，淨籌45.786億元，倘超額配股權獲悉數行使及不計及任何酌情獎勵費用，將額外發行2,000萬股H股收取額外所得淨額約6.918億元。認購一手(200股)中籤率100%。香港公開發售錄得超額認購221.68倍，而國際發售股份已獲大幅超額認購。
內地房地產商時代中國(01233)分拆物管業務時代鄰里(09928)發售價定為每股5.15元，招股價範圍介乎4.23至5.8元，淨籌7.919億元。認購一手(1,000股)中籤率35%，最少認購15手(即1.5萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購9.61倍，而國際配售已獲大幅超額認購。
上述股份將於周四(19日)於主板首日掛牌。
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