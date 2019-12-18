【專家點評】鄭勤龍：基金粉飾櫥窗活動已提早完成

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水澤節》之中。在易經中「節」卦代表着節節上升，但同時亦有適可而止之意，因此可預示恒指在短期內的上升動力或將被減退，所以《雜卦傳》曰：「節，止也。」

承接上周預示港股快將打破悶局的「晋」卦和「豫」卦，大市受到中美貿易以及英國執政保守黨大選勝出的利好氣氛帶動之下，恒指在上周三開始，連日抽升了1,500點，然而在昨日指數雖曾高見27,894點，但仍然還差少許才可突破前浪頂27,900點，反映目前大市雖然已重拾動力，但若市場再沒有進一步的利好消息，不排除指數或要先抖一抖氣才有力挑戰更高的水平，此亦即《晋‧上九》爻辭「晉其角」的含意。

從卦序上，「節」卦是繼「渙」卦而來，「渙」卦的本意為擴散，據報道指，中美第一階段貿易協議將於數周內有定案。此外，第二階段貿易談判亦快將展開，雖然大市的樂觀情緒不乏發酵條件，然而《易經》卻十分重視平衡，因為過度的擴散必然會釀成災禍。同理，恒指走勢近日勢如破竹，假若沒有適當的節制，對大市來說亦未必屬於健康的現象。

假日將至，近日歐美及本港股市連日攀升，相信基金經理的表現已有所交代，因此粉飾櫥窗的活動或會提早完成，所以為免影響節日心情，奉勸散戶的持倉比例還是適可而止為妙。

玄學金融家 鄭勤龍

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