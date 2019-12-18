【市前重點睇】美股續破頂　油價上揚

●美匯指數企97.22，離岸人民幣(CNH)處6.998，港匯升至7.7867，美元兌日圓見109.53，歐元報1.1153，英鎊跌至1.3133。金價見1,476美元。布油升穿66美元，紐油高企60.55美元。道指期貨偏軟。

●美國農業部貿易顧問表示，雖然中國在雙邊初步貿易協議中承諾未來兩年購買800億美元美國農產品，但具體採購行動將會依據市場狀況而定。細節將在「接下來的幾天」中發布，幾乎所有農產品市場都會涉及。

-傳為達到每年採購400億至500億美元美國農產品的目標，中國政府計劃更經常地豁免進口美國農產品的加徵關稅，取消或豁免對乙醇的貿易戰關稅，重啟其採購。

-中國考慮改變貿易渠道，將目前途經香港的貿易轉移到內地的港口。

-聯邦快遞(FedEx)上財季淨利潤急跌40%至5.6億美元，股價盤後挫逾6%。

-美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「股市周一(16日)再創新高，在不到3年的時間裏第133次新高，是你一直以來最喜歡的總統。」

●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫認為，除非美國前景有實質轉變，否則聯儲局不需要進一步推行寬鬆措施。

●聯儲局前主席格林斯潘警告，美國聯邦政府龐大的預算赤字如果繼續擴張，將無可避免地推升通脹。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，預期明年聯儲局的利率政策將保持不變，即不會加息或減息；亦相信不會再啟動調整該局資產負債表的計劃。

●美國10年期國債孳息率升0.88點子，報1.8801厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報27,870點，升27點。

●即月恒生指數夜期收報27,888點，升59點，高水44點，成交17,507張。

●紐約期油收報每桶60.94美元，升0.73美元或1.21%；布蘭特期油收報每桶66.1美元，升0.76美元或1.16%。

●紐約期金收報每安士1,480.6美元，升10美仙或0.01%。

●英國不打算延長2020年脫歐過渡期，歐盟委員會貿易總幹事表示，這使得英國再次面臨與歐盟的關係突然中斷的風險。

●標普將英國評級展望，從「負面」上調至「穩定」。

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