柳傳志再交棒 傳周三卸任聯想控股董事長
2019年12月18日 07:46
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報稱柳傳志將正式引退。
內地媒體報道，現年75歲的聯想集團(00992)創辦人柳傳志將於周三(18日)宣布卸任聯想控股(03396)董事長一職，正式引退。令人意外的是，原本接任呼聲很高，現年57歲的總裁朱立南亦會同時卸任，由高級副總裁兼首席財務官寧旻接班。
被譽為中國民企教父的柳傳志40歲創立聯想，以生產個人電腦曾成為內地科技企業龍頭。他曾於2005年辭去集團董事長職務，由現任主席楊元慶接任。然而，集團2009年首次出現虧損，柳傳志復出救亡，在「柳楊配」下，聯想成功扭虧為盈。2011年11月，柳傳志功成身退，再次卸任主席，擔任聯想集團名譽董事長。
內媒引述接近聯想控股高層的消息人士透露，柳傳志原本屬意由朱立南接班，但集團內部關係錯綜複雜，朱立南放棄「上位」，只留任聯想控股董事，並保留旗下君聯資本的董事長。柳傳志曾寄語其接班人，要把聯想建成一個「沒有家族的家族企業」。
至於市傳接掌聯想的寧旻現年50歲，1991年加入集團，交棒予他或希望能夠組成年輕的管理團隊。寧旻目前在聯想控股負責公司財務與資金、資本運作、風控與審計，以及資本市場和公共關係等相關工作，並主掌財務投資業務的營運管理。
聯想控股目前持有聯想集團29.1%股權。
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