美眾議院通過1.4萬億美元預算案　避免政府停擺

美國國會眾議院於當地時間周二(17日)通過2020財年1.4萬億美元(約10.92萬億港元)預算案，以避免政府在周五(20日)午夜後停擺。

有關預算法案送交參議院審議，而參議院必須在周五政府經費用完前通過該12項撥款法案，如果該預算案在當日午夜前未生效，美國部分聯邦政府將面臨停擺。知情人士透露，美國總統特朗普已表示同意簽署該預算案。

上述預算案能為聯邦政府提供至明年9月底前的運作資金，才能避免美國去年下半年和今年初因資金協商不了而導致部分聯邦政府停擺的事件重演。

報道指出，1.4萬億美元預算案共分為兩部分進行表決。在第一部分美國國內民生項目投票中，297名議員投票贊成、120名議員投票反對。在第二部分涉及國家安全項目投票中，280名議員投票贊成、138名議員反對。兩部分預算案均表決通過。

在該預算案中，在共和黨關注的國防預算方面，按年增長220億美元。但維持美墨邊界圍牆費用13.7億美元，遠低於特朗普要求的86億美元。

至於民主黨要求的民生方面預算也有所提高，包括教育、環境等方面。聯邦政府工作人員工資上漲3.1%。此外，民主黨還獲得2,500萬美元預算用於反槍枝暴力研究。這是近20年來該領域研究首次獲得聯邦資金支持。

此外，該預算案還包含多項附加條款，包括全國法定購買煙草製品年齡由18歲上調至21歲；廢除前總統奧巴馬時期對高額醫療保險徵稅；對已退休煤礦工人提供保障等。

由於在國防和民生項目方面預算均有所增長，該預算案將繼續加重美政府已經嚴重的財政赤字。

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