【股民熱話】新經濟股漸成主流　恒指大換血時辰到？

踏入2020年，好大機會出現的，乃阿里及美團排隊「染藍」，成為恒指成分股，換出傳統經濟股，大大增加了恒指的新經濟元素。

當港股的新經濟股漸成規模，會否朝向「中國納斯達克」的方向發展，在港上市的中資科網巨企，能與美五大科網企業「FAANG」平分秋色，甚至反客為主？當然這是良好願望，能否成事，關鍵還看中國科網巨企的業務發展能否更上一層樓。

對於中國科技產業發展而言，一個有效的融資市場支持，讓技術和產品有商業化的平台，實現科創價值，至為重要。美國既已點名針對在美上市中企，相信為了避免受美國的針對，會有愈來愈多在美上市中國科企選擇來港上市，這也許是中美之爭下香港的得益之處。當然，難保美國又會利用人權法，將矛頭指向香港。但畢竟相關法案的執行過程漫長，能起漣漪，但未必就能阻擋中資科網巨企發展的大趨勢。

東方產經專欄作者 帥哥

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