【股民熱話】新經濟股漸成主流 恒指大換血時辰到？
2019年12月18日 08:00
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阿里巴巴(09988)在港作第二上市，周二(17日)股價創下在港掛牌以來新高205.8港元，市值一度高見44,168億元，較美國上市的Facebook(16日收市)市值5,640億美元(折合約43,992億港元)要高，成為全球第六大市值公司，僅次於沙特阿美、蘋果公司、微軟、谷歌及亞馬遜。
其實，股價有升有跌，上市公司市值亦有漲有退。不過，整體中美互聯網巨企估值處高位，則是事實。港股能覓得阿里來港上市，確是保住國際金融中心地位的重要一步。有阿里及騰訊控股(00700)坐鎮，未來將陸續有更多中國科網公司選擇在港上市，以爭取更好的估值。聚到人氣，不但輪商歡迎，股民亦唔憂冇炒作對象。
踏入2020年，好大機會出現的，乃阿里及美團排隊「染藍」，成為恒指成分股，換出傳統經濟股，大大增加了恒指的新經濟元素。
當港股的新經濟股漸成規模，會否朝向「中國納斯達克」的方向發展，在港上市的中資科網巨企，能與美五大科網企業「FAANG」平分秋色，甚至反客為主？當然這是良好願望，能否成事，關鍵還看中國科網巨企的業務發展能否更上一層樓。
對於中國科技產業發展而言，一個有效的融資市場支持，讓技術和產品有商業化的平台，實現科創價值，至為重要。美國既已點名針對在美上市中企，相信為了避免受美國的針對，會有愈來愈多在美上市中國科企選擇來港上市，這也許是中美之爭下香港的得益之處。當然，難保美國又會利用人權法，將矛頭指向香港。但畢竟相關法案的執行過程漫長，能起漣漪，但未必就能阻擋中資科網巨企發展的大趨勢。
當然，這次中國科企的崛起，不能與2000年的科網浪潮相題並論，其最大分別，在於如今中國的科網巨企已實現可盈利，盈利模式獲得投資市場肯定，投資機會來得更堅實可靠。在2020年的港股投資組合中，阿里、騰訊、美團點評(03690)該可視為股膽之選。
東方產經專欄作者 帥哥
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