【專家點評】陳錦興：中海油估值吸引

國際油價持續反彈，創出三個月高位；而內地成立油氣管道公司，分拆管道資產的發展進入最後階段，都有利中海油表現，加上其盈利增長及派息預期穩定，短線具反覆回升的條件。

國際油價近期有轉強迹象，一來是油組及俄羅斯有意擴大減產額度；二來是中美貿易停戰利好環球經濟穩定，推動石油需求。因此，無論從供應及需求端，油價走勢看來是指向反覆向好。中海油專注上游的油氣開採，且開採成本低於每桶30美元，國際油價向好，對其盈利表現極為有利。

此外，國家石油天然氣管網集團有限公司已在12月9日正式成立，很快將收購油企的管道資產，有利釋放油企的資產價值，中海油可受惠。而國家銳意建立全國一張網的管網政策，提升油氣輸送效率，刺激油氣的產銷，對三大油企的業務發展實屬正面。

以業績計，中海油是三桶油表現最佳者，中期盈利升18%，派息增一成，而第三季銷售收入仍達483億人民幣，與去年相若，雖然期內油價下跌，但銷量增加抵銷負面影響，季度業績反映中海油營運表現具韌力。

隨着明年營運環境改善，預期增長動力加速，有利股價向好。以現價計，市盈率約8倍，息率5.5厘，估值吸引，建議11.8元吸納，目標價13.5元，止蝕11.02元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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