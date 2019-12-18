【專家點評】中國銀河國際：內地打印機市場巨變

目前，國產品牌佔內地打印機市場的市佔率仍然很小，2017年內地佔首十名的打印機品牌中，惠普佔了47.1%市場份額，奔圖作為前十名的國產品牌，市場增長空間大。而且，奔圖於打印技術方面亦有突破，作為其雷射打印機為內地市場第一部自主核心技術的雷射打印機。奔圖(PANTUM)與利盟深度協同效應，將帶動利盟在內地市場發展。

奔圖與利盟之間的協同效應，體現在兩個方面：一方面，奔圖被納思達託管後，解決了其與利盟之間同業競爭的問題，奔圖打印機在利盟生產綫OEM生產可帶動利盟的業績。另一方面，利盟的技術優勢又大大提升了奔圖打印機整體技術水平，帶動公司打印業務收入及毛利率雙雙提升。

納思達的奔圖打印機已成為信息安全國產化主要打印機的主要供應商，奔圖打印機業務已經成功導入多款利盟產品，完成國產化產品型號適配並成功入圍名單，國產化適應由於需要與上千種國產軟件和多種國產伺服器進行測試，過程繁複，奔圖打印機自2017年開始進行適配測試，現在已基本完成，發揮優勢。

受惠於晶片國產替代的趨勢，納思達晶片技術領先，國家大基金入股，物聯網應用廣泛。其中，公司的通用MCU業務可以理解為「兼容替代MCU業務」，核心特徵是做外國大廠標準的兼容替代品，類比於公司做惠普及佳能打印機的第三方兼容替代耗材，應用領域廣泛。

公司在通用MCU晶片業務的有優勢有三：杭州朔天晶片技術領先，對CPU、MCU及SoC有深刻的理解，阿里「平頭哥」的前身中天微擁有同一個技術源頭；二、對於兼容替代產品有深入的理解；三、國家集成電路產業基金入股，產業基金支持，公司安全晶片已在南方電網應用，預計可在能源、通信及等領域發展。

我們認為，納思達的2019至2022年的預測淨利潤分別為10.5億元人民幣、14.31億元人民幣、18.19億元人民幣及25.43億元人民幣，對應預測市盈率分別為27.7倍、20.3倍、16.0倍及11.4倍，首次覆蓋，給予「推薦」評級。

中國銀河國際

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