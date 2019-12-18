魚缸通：騰訊蟹貨終鬆綁 沽貨準備過年
2019年12月18日 09:53
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恒指周三早間喺27,900點附近上落，散戶臨近年底入市意欲唔高，都係短炒同沽貨為主。
致富證券大埔分行經理Gordon表示，有散戶高追新股損手。周三上市嘅邁科管業(01553)，上市價為2.28港元，開市價3.8元，之後炒上4.2元高位，散戶見回落至3元水平就追入，豈料好快跌穿3元，就急急止蝕，蝕幾百蚊算數。
另一方面，騰訊控股(00700)周三高見380元，散戶揸咗好耐嘅蟹貨終於鬆綁，就趁機沽貨套現。雖然有些貨喺400蚊高位買，但部分300多元也再加，所以依家沽出，拉勻都唔使蝕錢。
佢仲話，依家差唔多埋尾過年，散戶寧願快啲沽貨套番啲錢過一個好嘅聖誕，加上農曆新年喺一月，大家都想留番啲錢放長假去旅行或回鄉，見恒指升到兩萬八差唔多，就主要沽貨套現為主。
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