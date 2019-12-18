魚缸通：騰訊蟹貨終鬆綁　沽貨準備過年

恒指周三早間喺27,900點附近上落，散戶臨近年底入市意欲唔高，都係短炒同沽貨為主。

佢仲話，依家差唔多埋尾過年，散戶寧願快啲沽貨套番啲錢過一個好嘅聖誕，加上農曆新年喺一月，大家都想留番啲錢放長假去旅行或回鄉，見恒指升到兩萬八差唔多，就主要沽貨套現為主。

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