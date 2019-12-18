【外匯點評】陳健豪：觀望通脹數據　歐元續挑戰1.12水平

歐盟統計局昨日公布貿易數據，歐元區10月未經季節調整貿易順差280億歐元，按年急升1.1倍，意外高於市場預期的170億歐元，而歐元區今年10月商品貿易盈餘擴至245億歐元，亦高於市場預期的200億歐元。留意歐元區今晚將公布11月消費價格指數，數據公布前歐元兌美元或繼續於1.113至1.117水平整固。

歐元兌美元自上星期四突破1.11水平後曾經嘗試挑戰1.12水平，惟其後受中美貿易消息而回落。技術上，歐元兌美元繼續於1.11水平以上整固，自11月於1.10水平形成雙底後技術走勢向好，預期短線將繼續挑戰1.12及1.128水平。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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