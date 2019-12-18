多家銀行同意就操縱兩房債券訴訟和解 涉逾19億元
2019年12月18日 10:29
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外電報道，包括摩根大通、花旗及滙豐控股(00005)在內的12家公司同意支付總額2.5億美元(約19.5億港元)，了結他們的交易員涉嫌操縱房利美和房地美債券價格的民事訴訟。
該訴訟是由美國養老基金和其他投資者提起的集體訴訟，指控16家銀行利用其市場力量，操縱無抵押政府債券的價格，其他4家銀行高盛、德意志銀行、第一田納西銀行和巴克萊早前已達成和解。
參與最新和解協議的其他銀行包括法國巴黎銀行、Cantor Fitzgerald LP、瑞信、美銀美林、摩根士丹利、野村證券、法興美洲證券、道明證券及瑞銀。
如和解協議得到法官批准，估計從16家銀行追回的款項總額將達到3.87億美元(約30.18億港元)。
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