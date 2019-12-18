【專家點評】陳樂怡：京信通信受惠中國5G發展

展望後市，恒指近期升勢凌厲，交投趨向活躍，反映資金持續流入，大市上升動力轉強，短期或會上試阻力位28,000點。中央經濟工作會議重申穩增長為首要，因此逆周期措施有望加強，市場目前預期明年1月有機會「降準」，相關的預期將會為近期升市加添動力。

個股推介方面，IDC發表的研究報告指出，2019年全球5G連接設備為1,000萬組，而2023年5G連接設備將增加至10.1億組，需求強勁。事實上，2020年為全球5G大規模商用年，5G建設投資開始另一個上升周期，5G電訊設備訂單增長料會加快。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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