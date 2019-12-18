【專家點評】陳樂怡：京信通信受惠中國5G發展
2019年12月18日 10:30
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新經濟股發力，其中阿里巴巴(09988)昨日(17日)創上市新高。阿里巴巴電商業務在非一、二線城市高速滲透，帶動盈利增速在過去三個季度保持在四成之上。預計此類高增長股2020年繼續表現強勢。
事實上，隨着阿里巴巴正式在港第二上市後，預計會吸引更多中概股回流，新股集資市場趨旺，港交所(00388)為主要受惠者。再者，預期中資股在中國經濟政策支持下，明年初有望帶動港股表現改善，市場成交量料會隨之向上，港交所前景正面。
展望後市，恒指近期升勢凌厲，交投趨向活躍，反映資金持續流入，大市上升動力轉強，短期或會上試阻力位28,000點。中央經濟工作會議重申穩增長為首要，因此逆周期措施有望加強，市場目前預期明年1月有機會「降準」，相關的預期將會為近期升市加添動力。
個股推介方面，IDC發表的研究報告指出，2019年全球5G連接設備為1,000萬組，而2023年5G連接設備將增加至10.1億組，需求強勁。事實上，2020年為全球5G大規模商用年，5G建設投資開始另一個上升周期，5G電訊設備訂單增長料會加快。
京信通信(02342)為國內領先的無線通訊解決方案供應商，2019年上半年已經扭虧為盈。 預計在5G相關投資推動之下，京信通信未來利潤增長將進一步加快，預期2020年淨利潤將超過3億元人民幣。目標價2.3元，止蝕價1.85元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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