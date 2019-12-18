港股格局：沈慶洪料可挑戰28300點
2019年12月18日 10:36
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國經濟數據強勁，市場對美國經濟前景趨向樂觀，隔晚美股三大指數再創收市新高，帶動港股投資氣氛。另外，中美達成首階段協議文本，大市近期氣氛改善，資金亦有流入迹象，除非突然有負面消息出現，否則以技術走勢而言，恒指有條件挑戰上升通道28,300點水平。
他又補充，臨近聖誕假期，大市成交或趨靜，加上或有投資者趁高鎖定利潤，升勢有機會放緩，但無如意外將在兩萬八附近做年結。
小米集團(01810)近期股價表現強勢，他認為主要由於該股沉寂已久，但每次跌至8.5港元水平均有明顯支持，因此吸引資金追落後。不過，小米經過近日反彈，預測市盈率已升至20倍，估值再上空間不大，因此對主要股東現時減持亦不意外。雖然市場對其明年推出5G手機有憧憬，但短線上升空間不大，股價若能企穩10元附近，後市有機會上試11元。
另外，兩大藍籌藥股石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)近日表現不俗。沈表示，板塊已有一定幅度的調整，在大市氣氛轉旺下，醫藥股吸引資金流入博反彈。有貨的投資者可繼續持有，不排除股價短期仍可再升，但現階段再追有風險，因醫藥股估值已偏高，加上假期氣氛漸濃，股價上升空間或不大。兩大藍籌藥股中，以石藥值博率較高，但亦要留意上述所提及的風險。
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