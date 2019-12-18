港股格局：沈慶洪料可挑戰28300點

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國經濟數據強勁，市場對美國經濟前景趨向樂觀，隔晚美股三大指數再創收市新高，帶動港股投資氣氛。另外，中美達成首階段協議文本，大市近期氣氛改善，資金亦有流入迹象，除非突然有負面消息出現，否則以技術走勢而言，恒指有條件挑戰上升通道28,300點水平。

他又補充，臨近聖誕假期，大市成交或趨靜，加上或有投資者趁高鎖定利潤，升勢有機會放緩，但無如意外將在兩萬八附近做年結。

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