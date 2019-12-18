新股專輯：JS環球生活未來或拓展德國及法國等市場

他指，現時公司旗下品牌SharkNinja主打環球市場，其中有約三分之一的產品受關稅影響，惟這不是新鮮事，已與供應商商討及通過加價應對。

他提到另一品牌「九陽」集中中國內地市場，面對內地消費升級及全球競爭，將透過研發新產品吸引顧客，以提升市佔率。另外，每年亦會在研發方面投放過億美元。

他表示，集團英國及日本業務增長迅速，未來或會拓展德國及法國等市場。

該股周三(18日)開市報5.25港元，僅招股價5.2元高出近1%，其後升至5.55元暫時高位，成交額逾4億元。

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