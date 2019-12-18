港元拆息︰1個月升至2.69厘 呈三連升
2019年12月18日 11:30
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息輕微回落至2.01厘，結束八連升；1星期再升至2.31厘；與樓按相關的1個月升至2.69厘，連升三日；3個月期報2.41厘。
18/12/2019
隔夜 2.01393厘
1星期 2.31381厘
2星期 3.01833厘
1個月 2.69673厘
2個月 2.42482厘
3個月 2.41101厘
6個月 2.41030厘
12個月 2.42244厘
17/12/2019
隔夜 2.01714厘
1星期 2.15464厘
2星期 2.29071厘
1個月 2.63345厘
2個月 2.39393厘
3個月 2.39321厘
6個月 2.39321厘
12個月 2.40750厘
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