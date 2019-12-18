港元拆息︰1個月升至2.69厘　呈三連升

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息輕微回落至2.01厘，結束八連升；1星期再升至2.31厘；與樓按相關的1個月升至2.69厘，連升三日；3個月期報2.41厘。

18/12/2019

隔夜 2.01393厘

1星期 2.31381厘

2星期 3.01833厘

1個月 2.69673厘

2個月 2.42482厘

3個月 2.41101厘

6個月 2.41030厘

12個月 2.42244厘

17/12/2019

隔夜 2.01714厘

1星期 2.15464厘

2星期 2.29071厘

1個月 2.63345厘

2個月 2.39393厘

3個月 2.39321厘

6個月 2.39321厘

12個月 2.40750厘

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