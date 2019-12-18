【樓市下墜】中價樓聖誕前鬥劈價！

香港社會動盪未平息，樓市疲弱，加上臨近聖誕節二手成交例淡，業主為趕離場紛紛劈價，當中不少為逾千萬元中價物業。荃灣萬景峯一個套三房單位，辣招剛鬆綁即劈價182萬元出貨，成交價1,118萬元，以實用面積668方呎計，呎價16,737元料為屋苑2月以來低位。

中原丘漢偉表示，上述單位是萬景峯5座中層B室，原先開價1,300萬元，在市場放盤已約半年。原業主眼見樓市持續受負面因素困擾，前景未明，加上年底將至，遂決定擴闊議價空間，累積減幅約14%沽出物業。新買家為區內租客，見樓市回調趁機入市。而單位約三年間僅升值約16%。

港島指標鰂魚涌太古城本月錄約8宗買賣，佔近四成、即3宗呎價都低於兩萬元。美聯吳肇基稱，剛錄得泰山閣一個中層戶成交，該單位實用面積722方呎，10月時以1,530萬元放售，連減三口價，以1,400萬元易手，累減約8.5%，呎價19,391元，略低於市價。

北角二線屋苑劈價速度更急。中原林龍南透露，區內威景臺B座中層10室三房單位，11月底開價1,498萬元。其後見同類型單位近期成交價僅約1,380萬元，兩周降價共138萬元，終以1,360萬元售，以實用面積700方呎計，呎價約19,429元。原業主2011年以778萬元買入，持貨8年，帳面獲利582萬元離場。

部分中價樓做價亦已低於千萬元。該行袁顯岸指出，紅磡海濱南岸5座高層J室，實用面積590方呎，11月開價1,150萬元。受節日氣氛及淡靜市況影響，原業主願意擴大議幅出貨，累積減價152萬元，售價998萬元，呎價16,915元。

事實上，代理行認為樓價調整將延續至明年上半年。中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄表示，近日經濟、政治氣氛漸趨平穩，但零售業轉差等數據，仍會在明年第一、二季浮現。估計2020年上半年該行城市領先指數會下試170點低位，較現水平179點再跌約5%，期間的2、3月交投有機會出現小陽春。若情況持續好轉，下半年樓價料會向上。

他又指出，明年樓市會繼續以一手樓為主，全年成交量會升至2.4萬宗，金額2,800億元有望創新高。同期整體物業成交可達8萬宗，涉及金額約8,000億元，分別較今年多3,000宗及800億元。

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