英倫銀行新任行長遴選進入最後階段

英倫銀行(英國央行)行長卡尼將於明年1月底卸任，與英國脫歐期限為同日。外電引述消息報道，英國政府遴選新任央行行長的流程進入最後階段，首相約翰遜與財政大臣賈偉德可能在本周決定接替的人選。

外電報道，新任行長將面臨重任，在下個月英國脫歐後竭力管控陷入困境的經濟。

英倫銀行前副行長沙菲克(Minouche Shafik)為繼任行長的大熱人選，她現為倫敦大學經濟學院主任，亦曾於國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行擔任要職。其他潛在人選包括另一前副行長塔克、英國金融操守局行政總裁貝利，以及多位現任英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)成員。

英國脫歐問題糾纏三年半，打着「完成脫歐」旗號的約翰遜上周五(13日)政治豪賭成功，領導的保守黨奪得下議院過半數議席，成為英國1987年以來最強勢首相，結果同時顯示民眾再次選擇脫歐。

英國政府發言人日前表示，約翰遜將於周五(20日)向國會提交脫歐議案，希望在下月令英國離開歐盟。蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩重申，約翰遜將於下月31日完成脫歐，並在明年底與歐盟達成新的貿易協議。

不過英國媒體報道，由於相關談判非常複雜，歐盟初步提出要英國政府延長留在歐盟法律下的脫歐過渡期，甚至可能為此減少英國脫歐的成本。若雙方明年7月前同意，過渡期可延長一至兩年。

－－－－－－