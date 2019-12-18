【專家樓評】陳永傑：香港股樓今年仍有微利

2019年是香港艱辛一年，無論是經濟、樓市、股市及各種投資都不容易有收穫。目前相距2020年不足一個月，只要香港以至世界政治經濟不出現急轉直下，港樓港股仍然逆境有小進，至於誰勝誰負可能要「影相」分高下。

香港在2019年面對本地社會事件及環球貿易戰兩大衝擊，港樓、港股尚能逆市而升，難能可貴。

以港樓而言，代表二手樓價的中原城市領先指數11月底尚有5.49%升幅。而港股恒生指數亦有4.23%進帳，成績相當不俗。現在距離2020年不消一個月時間，相信只要不發生嚴重事故，港樓、港股繼續仍有微利。究竟誰能領風騷，暫且不能太快下定論。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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