【即市分析】濰柴海外併購有利提升估值

濰柴已完成對德國ARADEX 的戰略收購。是次收購是繼與英國錫里斯動力攜手及戰略投資加拿大巴拉德後，於新能源動力系統領域上的又一次國際化戰略布局，令公司掌握重型商用車傳統動力總成領域的關鍵核心技術，亦同時成功構架起「電池+電機+電控」為一體的新能源動力系統集成優勢，以德國ARADEX新科技賦能公司新能源推動全產業鏈發展，為實現「2030年新能源業務要引領全球行業發展」戰略目標奠定先進的產品技術基礎。

走勢上，濰柴股價今年的主要波幅介乎11至15元水平，現剛處阻力位水平。完成海外收購，有望提升估值水平，中長線有可為，惟短線累積一定升幅，建議待調整回試14.5元承接再作吸納部署。

東方產經專欄作者 股博士

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