【即市分析】濰柴海外併購有利提升估值
2019年12月18日 12:00
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濰柴動力(02338)股價由月初13元水平一口氣抽上近日高位見15.32元，突破今年4月的高位。短線或會先在14.5至15.2元水平整固過後，才有力再突破。若未有持貨，建議候回吐收集，論業務發展，此股中長線有可為。
濰柴已完成對德國ARADEX 的戰略收購。是次收購是繼與英國錫里斯動力攜手及戰略投資加拿大巴拉德後，於新能源動力系統領域上的又一次國際化戰略布局，令公司掌握重型商用車傳統動力總成領域的關鍵核心技術，亦同時成功構架起「電池+電機+電控」為一體的新能源動力系統集成優勢，以德國ARADEX新科技賦能公司新能源推動全產業鏈發展，為實現「2030年新能源業務要引領全球行業發展」戰略目標奠定先進的產品技術基礎。
走勢上，濰柴股價今年的主要波幅介乎11至15元水平，現剛處阻力位水平。完成海外收購，有望提升估值水平，中長線有可為，惟短線累積一定升幅，建議待調整回試14.5元承接再作吸納部署。
東方產經專欄作者 股博士
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