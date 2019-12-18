【午市重點睇】港匯呈強 英鎊曾跌穿1.31關
2019年12月18日 12:03
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●美匯指數升上97.31，離岸人民幣(CNH)處7.0水平，港匯企7.787，美元兌日圓見109.46，歐元跌至1.1134，英鎊一度跌穿1.31關，低見1.3073。金價於1,476美元上落。布油跌至65.75美元，紐油處60.52美元。道指期貨窄幅上落。
●恒指半日跌20點或0.08%，報27,822點。 https://bit.ly/2rOATZ8
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●【專家點評】
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-陳錦興：中海油估值吸引。 https://bit.ly/35yKOAD
-鄭勤龍：基金粉飾櫥窗活動已提早完成。 https://bit.ly/34wbIHR
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-古勝：港股升勢未完，28,000點非終點… https://bit.ly/2S5g8Tw
●魚缸通：騰訊蟹貨終鬆綁，沽貨準備過年。 https://bit.ly/2PPFXnK
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●【股民熱話】新經濟股漸成主流，恒指大換血時辰到？ https://bit.ly/38PsZPK
●【港股格局】
-沈慶洪：恒指可望挑戰28,300點。 https://bit.ly/34xkbL9
-黃國英：大市升勢非粉飾櫥窗效應。 https://bit.ly/2PPJXEM
●【外匯點評】陳健豪：觀望通脹數據，歐元續挑戰1.12水平。 https://bit.ly/38TTeVp
●A股快報：滬綜指半日跌2點或0.08%，報3,020點。 https://bit.ly/2PRuPa8
●柳傳志再交棒，傳周三(18日)卸任聯想控股董事長。 https://bit.ly/2Q2B3Em
●亞洲股市：日股半日跌逾百點。
●日本11月出口跌7.9%，連跌12個月。
●多家銀行同意就操縱兩房債券訴訟和解，涉逾19億元。
●卡尼下月底卸任，傳英倫銀行行長遴選進入最後階段。
●美眾議院通過1.4萬億美元預算案，避免政府停擺。
●人民幣兌每美元中間價為6.9969，較上日上調2點子。
-人行開展2,000億元人民幣逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息回落至2.48厘。
●港元拆息︰1個月升至2.69厘，為1個月以來高位，並呈三連升。
●香港與澳洲自由貿易協定下月中生效。
●【專家樓評】陳永傑：香港股樓今年仍有微利。
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