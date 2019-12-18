【午市重點睇】港匯呈強　英鎊曾跌穿1.31關

●美匯指數升上97.31，離岸人民幣(CNH)處7.0水平，港匯企7.787，美元兌日圓見109.46，歐元跌至1.1134，英鎊一度跌穿1.31關，低見1.3073。金價於1,476美元上落。布油跌至65.75美元，紐油處60.52美元。道指期貨窄幅上落。

-盈喜股受捧，高偉電子曾飆20%，親親食品乾升。

-【大行報告】摩通調升首都機場目標價至14.2元。

-新股專輯：保利物業人人有份，時代中國定價5.15元。

-新股專輯：JS環球生活未來或拓展德國及法國等市場。

●【專家點評】

●【港股格局】

●亞洲股市：日股半日跌逾百點。

●日本11月出口跌7.9%，連跌12個月。

●多家銀行同意就操縱兩房債券訴訟和解，涉逾19億元。

●卡尼下月底卸任，傳英倫銀行行長遴選進入最後階段。

●美眾議院通過1.4萬億美元預算案，避免政府停擺。

●人民幣兌每美元中間價為6.9969，較上日上調2點子。

-人行開展2,000億元人民幣逆回購操作。

-人民幣Shibor︰隔夜息回落至2.48厘。

●港元拆息︰1個月升至2.69厘，為1個月以來高位，並呈三連升。

●香港與澳洲自由貿易協定下月中生效。

●【專家樓評】陳永傑：香港股樓今年仍有微利。

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