修例風波：香港股票基金資產規模3月底至今大跌44%

反修例暴力示威未見遏止，香港經濟被內憂外患夾擊，外電報道，專注於香港的股票基金資產規模，自第一季末以來已下降約44%。

根據EPFR Global數據，按其授權要求至少將80%的資金投資於香港掛牌股票的基金，資產規模已由3月份的90億美元(約702億港元)，到11月底下降至略高於50億美元(約390億港元)。而香港股票基金最大的資金流出發生在4月，當時北京表示支持港府提出修訂《逃犯條例》。

EPFR研究主管Cameron Brandt表示，雖然該類基金在截至2017年9月的兩年中也出現穩定的資金流出，但沒有達到如今年反修例示威期間所看到的規模。

在4至11月期間，香港股市基準的恒生指數下跌10.9%，為彭博追蹤的主要股指中表現最差之一。香港的社會動盪已損害旅遊業和零售業，政府預計經濟出現10年來首次年度衰退。

私人銀行家接到香港富裕投資者的大量詢問，他們希望投資於其他司法管轄區的資產。香港金管局本周較早前表示，並沒有資金明顯地流出港元或銀行體系。

然而，英倫銀行(英國央行)指出，自4月起約有50億美元(約390億港元)資金從香港投資基金撤出。

－－－－－－