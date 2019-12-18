光大新鴻基：明年恒指目標30000點 睇好三大板塊
2019年12月18日 12:25
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伍禮賢看好5G概念股。
尚有不足半個月，2019年便結束。光大新鴻基證券策略師伍禮賢稱，目前恒生指數相對全球主要股票市場估值較低，而中美貿易談判間斷性的緩衝，市場對未來政策穩定經濟的憧憬，內地經濟明年下行趨勢有機會出現放緩，認為恒生指數2020年目標位30,000點，存波段性交易機會。
他指出，2020年選取的板塊，建議仍以受外圍經濟波動影響較小及行業具防守性作出發點，行業景氣度較高的板塊亦可加以選取，認為5G概念、物業管理及剛需消費有機會成為明年三大投資主題。
伍表示，看好5G概念股，如中興通訊(00763)及中國鐵塔(00788)，分別予目標價24港元及1.86元；物業管理板塊推介彩生活(01778)，目標價4.8元；奧園健康(03662)目標價6.5元。
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