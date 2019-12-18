【高盛推介】資金流入平保好倉
2019年12月18日 12:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周二(17日)微跌約0.1%。周三(18日)早段則高開0.5%後隨即倒跌，雖一度回穩，但其後再度下跌。
平保公布數據，今年首11個月，四家控股子公司原保險合同保費收入共7,226.74億元人民幣，按年升9.4%。此外，平保旗下金融壹賬通己於上周五(13日)在紐約證券交易所開始交易。
觀察個股認股證資金流向，可見周二有明顯資金流入認購證，錄得約1,040萬元資金流入，為當日第三多資金流入的認股證相關資產，僅次騰訊控股及恒指認沽證。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約3%，年期約兩個月的高槓桿平保購證(11525)行使價95.05元，2020年2月25日到期，實際槓桿17.3倍。
以及可留意價外幅度約9%，年期約3個月，為有資金流入的條款產品之一的平保購證(14197)，行使價100.11元，2020年3月24日到期，實際槓桿17.7倍。
投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意平保牛證(63285)收回價88.08元，行使價87.48元，換股比率100，槓桿比率16.8倍。
以及可留意收回價稍遠一點的平保牛證(53944)，收回價87.08元，行使價86.48元，換股比率100，槓桿比率13.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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