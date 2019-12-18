滙豐私人銀行：港股缺催化劑　明年料見29200點

滙豐私人銀行表示，展望未來十年，隨着偏低利率環境和全球增長放緩持續更長時間，將會使大部分資產類別的預期回報下跌，但採取以優質盈利、結構增長、多元化收益和全球資產配置為重點的均衡策略，可望在2020年帶來最佳的投資組合回報。

滙豐私人銀行對全球股票持中性比重配置，其中對美國和英國股市持偏高比重。亞洲方面，對印尼股票持偏高比重，對在內地、香港和新加坡上市的股票維持中性配置，重點集中在結構增長，由中產階級消費者、科技創新、刺激經濟政策和結構性改革所帶動。

該行亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，港股欠缺正面催化劑，預計至明年底，恒生指數僅升至29,200點；滬深300指數則上望4,600點。

滙豐私人銀行預料，在環球經濟同步放緩期間，全球本地生產總值(GDP)增長將會分別於2020年維持在2.5%，與2021年的2.6%。最近，環球經濟增長初步出現觸底迹象，但預料在未來數年會維持低於正常水平。

在今年三度調低政策利率後，預期美國聯儲局將於2020和2021年，維持聯邦基金利率目標區間在1.5至1.75%的水平不變。由於美國勞工市場穩健，私人消費強韌，加上通脹前景溫和，該行相信美國在未來兩年毋須進一步減息。

范認為，香港利率亦將受惠於環球低息環境，加上香港政府推出一系列穩經濟措施，料對房地產市場有支持。

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