宏利投資管理：亞洲高息企業債違約率料趨升

宏利投資管理定息產品執行總監黃柏仁稱，內地政府可多管齊下刺激經濟增長，包括降準為中小企提供流動性，坦言中國的經濟寬鬆周期自2018年已展開，預期內地當局更容許在岸債違約。然而，投資者對內地中小型銀行及地方政策融資工具的信貸需要更審慎，預料整體亞洲高息企業債的違約率會上升。

宏利大中華股票高級投資組合經理謝企剛表示，中美貿易談判出現曙光，明年股票市場表現勢較今年優勝，消費力升級下，相關板塊亦見增長潛力。隨着美國利率下行、預期美元轉弱，加上亞洲科技行業基本面改善，非必須消費品開支增加，估計明年亞洲股票將有更大的回報空間。

謝又指，財政政策為影響明年宏觀經濟環境的關鍵因素，在低利率環境下，環球央行支持經濟增長的政策空間有限，預料未來會逐漸趨向財政政策。事實上，各地政府近日亦相繼公布財政刺激措施。

美國及中國陷入長期的策略性脱鈎，雙方階段貿易談判會否破裂，仍為明年的主要風險。綜觀亞洲地區，該機構偏好受貿易戰影響較少的市場，包括馬來西亞、越南及泰國等。

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