【深度解構】生育率低累經濟！香港難行運　等步日韓後塵？

全球多地正面對嚴重的人口危機！生育率偏低、社會老化等已成為亞洲發達地區的隱憂，當中以日韓尤為嚴峻，香港亦不幸免。別低估「人口縮水」帶來的一系列社會與經濟負面問題，當中包括就業人口短缺、加重福利制度負擔等，削弱經濟長遠可持續發展。

【南韓】

●成年人口快見頂 經濟增長恐穿1%

南韓勞動人口正不斷下降，有研究更預測，當地19歲以上成年人口將在2030年代中期達到高峰，其後回落，及至2065年，更會減少至2,688萬人。反觀65歲以上的老年人口，將在2040年後期上升到1,500萬人，此後才開始減少。這在在反映「人口老化」迫在眉睫。

南韓政府於今年1月曾預測，該國人口將從2027年開始下降，或導致經濟增長跌穿1%，並預估若出生率持續低企，經濟規模可能因生產力下降，至2060年時減少5%。有統計指出，南韓政府自2006年以來投入約1,357億美元，為當地家庭以子女教育進行補貼，2018年的生育政策預算更達到國防預算的一半以上。

不過，截至目前效果甚微！該國上月底公布，今年7至9月的第3季生育率降至0.88，再創全球最低紀錄。這數字不但改寫南韓最低季度紀錄，也創下2018年南韓總生育率0.98以來的最低紀錄。

撇除了人口減少，南韓已婚女性因很難找到正職工作，亦抑制了國家的整體經濟增長。

面對全球經濟放緩及貿易戰，南韓經濟前景並不樂觀，人口減少更成為一大拖累因素。南韓央行月前發布，第3季經濟按季增長0.4%，第2季為按季增1%，行長李柱烈警告2019年整體增長可能低於2%，將是2009年全球金融危機以來首見。此外，經合組織(OECD)於上月更進一步將南韓今年的經濟增長預測降至2%，為一年內第四度下調。

【日本】

●新生嬰兒120年最少 經濟再「迷失30年」

至於「經濟已迷失30年」的日本，似乎亦難有轉機，據報2019年日本新生嬰兒人數將確定不足90萬，為1899年、即120年有統計以來新低。

目前市場已有共識地認為，日本經濟難有起色，主因是未來人口愈來愈少，嚴重影響消費結構及生產力，任憑央行怎樣大規模放水也冇用！有分析人士指出，日本出生率低的一大原因是不結婚的男女比例很高，而這與企業「加班」文化有很大關係。安倍政府提出，到2026年3月，要將出生率提高到1.8，並為此自今年10月開始，實現免費幼兒教育。不過，日本媒體指出，由於日本適齡生育的人口減少，要實現這目標具有相當難度。

【香港】

●社會動盪未平息 勞動人口跌勢急

其實，香港經濟發展和人口老化程度，與日本甚為相似。隨着社會動盪逾半年，嚴重打擊經濟，加上出生率低企，恐怕會複製日本「經濟迷失」，甚至更差。

香港第3季本地生產總值(GDP)按年負增長2.9%，按季更挫3.2%，以季度比較，是連續兩季呈現負數，已步入技術性衰退。數據顯示，目前香港人口雖然接近750萬，但介乎25至54歲的適齡勞動人口明顯已見頂，據估計，若下降趨勢持續，到2047年，適齡勞動人口將下跌逾7%，而到了2066年更大減近14%，變壞程度將接近日本水平，亦較內地嚴重。

據政府統計處數字，香港2018年按每千名人口計算，出生率為7.7%，是2004年(7.3%)以來最低；相比之下，1981年是16.8%。由於2003年是「沙士」，嚴重影響翌年的出生數字，亦反映着社會不安絕對會打擊生育意欲。

【台灣、澳門、新加坡「尾三」】

根據美國中情局《2018年世界概況》資料顯示，香港生育率在224個國家和地區之中排行尾四，只有1.2，只高於台灣、澳門和新加坡。目前人口增長主要來自單程證新移民。

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