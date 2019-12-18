新盤部署：西貢133 PORTOFINO料明年首季開售
2019年12月18日 13:27
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田兆源(左)
發展商相繼部署明年開盤大計。信和置業(00083)營業部集團聯席董事田兆源表示，旗下西貢康健路項目正式命名為133 PORTOFINO，希望明年第一季推售，屆時有機會開放現樓示範單位，勢成為明年公司頭炮盤。
項目共提供26個分層戶及7座洋房，大部分可享海景，標準分層戶面積約700至1,100方呎，洋房面積2,400至3,500方呎。
他透露，集團預計明年共推出約5,000伙，料屬一手條例生效以來新高。其中何文田St. George’s Mansion亦料明年首季開售，同樣主攻豪宅買家。明年上半年亦可望推出馬鞍山白石項目。
至於下半年則計劃開售西南九龍臨海地王項目及元朗錦上路項目，期內亦可望推出黃竹坑站第2期等樓盤。
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