摩根資管：全球衰退機會降至25%　睇好新興市場債券

隨着全球經濟衰退風險減弱，摩根資產管理表示看好新興市場債券及貨幣。外媒報道，該行資產管理首席投資官Bob Michele在報告中指出，由於中美貿易緊張局勢緩解，加上今年全球掀起寬鬆貨幣政策浪潮，已將全球衰退的機會率自40%下調至25%，並首選新興市場債券，看好俄羅斯、墨西哥、印尼和秘魯。

在全球央行寬鬆浪潮下，全球債券今年做好，債券指數之一的彭博巴克萊指數顯示，今年迄今回報率達到8.3%，主因受印度到墨西哥在內的央行紛紛減息所提振。

Michele稱，目前最大的風險仍然在貿易方面。如果中美不能進一步緩和局勢，以維持現狀，或者美國考慮對歐洲或拉丁美洲等加徵關稅，全球經濟將不可避免地轉向下行。

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