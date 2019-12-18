南方東英：外資重新回流A股市場
2019年12月18日 14:00
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離岸中國A股ETF昨日(17日)連續獲得申購，顯示在經歷一年走資後，海外資金開始重新回流A股市場。
南方東英中國A50 ETF「南方A50」(02822)昨天獲得1.2億美元申購，是今年以來最大的單日申購。在過去四日內，南方A50的淨流入達到2.4億美元。
在投資者方面，該行看到二級市場大量機構客户購買A股ETF，包括配置型量化基金，高淨值客戶以及本地券商。通過了解，部分機構客戶認為在中央經濟工作會議上釋放一系列正面信號，中美貿易談判達成第一階段協議和對2020年第一季度社會融資規模變動事件的帶動下，股市場情緒轉向正面；部分高淨值客戶認為看好情緒會持續到2020年上半年。
受隔夜市場看好情緒提振，港股和A股市場昨天都在接近當日最高點收市。滬綜指收復3,000關鍵點位，創業板也創今年新高，收報在1,800點以上，主要受惠於股票交易北向和南向使用情況都不錯，昨日北向流入105億人民幣，南向流入58億港幣，看好情緒明顯；全國人大常委會將審議修訂後的《證券法》，該法可能會在2020年3月的全國人大常會上獲得批准；滬深300ETF期權即將在12月23日推出，受到投資者歡迎，上證所亦剛剛宣布了12家券商成為首批做市商。此外，市場傳聞政府將降低LPR(貸款市場報價利率)應對明年經濟增長率。
南方東英
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