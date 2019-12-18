樓價UPDATES：樓市氣氛麻麻　業主減價誘客

臨近年尾，樓市氣氛仍然淡靜，二手業主則繼續減價，有馬鞍山屋苑減價至900萬港元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區寶翠園12月暫時錄得4宗買賣成交，包括3座高層G室，實用面積約755方呎，兩房兩廁間隔，享海景戶，以約2,000萬元易手，實用呎價約26,490元。原業主於2012年8月以約1,380萬元入市，是次轉售帳面獲利約620萬元，物業升值約45%。

●西半山蔚晴軒中層D室，實用面積449方呎，兩房間隔，望城市景，以970萬元易手，實用呎價21,604元。原業主於2007年12月以427萬元買入，持貨12年帳面獲利543萬元，單位升值127%。

●西半山輝煌臺高層B室，實用面積511方呎，三房間隔，景觀開揚，以2.6萬元租出，實用呎租50.9元。業主於2014年12月以945萬元買入，持貨5年，租金回報3.3厘。

●北角維港頌5座低層A室，實用面積1,097方呎，三房連工人房設計，望優美海景，獲租客以5萬元租入，實用呎租約45.6元。業主於2017年4月以2,911.8萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.1厘。

●鰂魚涌太古城泰山閣中層C室，實用面積約722方呎，三房兩廳間隔，今年10月底放售，叫價1,480萬元，經議價後減價80萬元或約5%，終以1,400萬元易手，實用呎價約19,391元。原業主於2016年10月以約1,022萬元購入，剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約378萬元，物業升值約37%。

●小西灣藍灣半島1座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山海雙景，獲同區租客以2萬元租入，實用呎租約44元。業主於2019年2月以842萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.9厘。

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九龍區

●將軍澳帝景灣7座高層B室，實用面積約593方呎，兩房連儲物室間隔，可側望海景，日前以1,122萬元成交，實用呎價約18,921元。原業主在2015年6月以約823萬元買入，持貨約4年帳面獲利約299萬元，賺價約36%。12月暫錄上述首宗二手成交個案，而屋苑約有79個放盤，最低入場價由700萬元起。

●太子逸新中層C室，實用面積179方呎，屬開放式單位，擁露台，望開揚市景，剛以1萬元租出，實用呎租56元。上址業主於2017年8月以315萬元購入，租金回報3.8厘。項目本月暫錄約5宗租務成交，平均實用呎租54元。

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新界區

●馬鞍山嵐岸3座高層C室，實用面積660方呎，套三房間隔，開價約950萬元，最終以900萬元易手，實用呎價13,636元。原業主於2006年以408萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利約492萬元離場，單位升值約1.2倍。

●大圍薈蕎2翼中層B3室，實用面積389方呎，一房連儲物房間隔，以1.5萬元租出，實用呎租38.6元，新租客租入單位自住。業主於2018年以770萬元購入，租金回報約2.3厘。

●上水御景峰高層G室，實用面積762方呎，套三房間隔，議價後以800萬元獲承接，實用呎價10,499元。原業主則於2010年以513萬元購入上址，持貨9年，是次沽出帳面獲利287萬元離場，單位升值約55.9%。

●元朗錦綉花園D段第四街單號屋，實用面積約915方呎，套三房間隔，望內街景，今年11月初開始放租，業主原開價2.5萬元，經議價後減價1,500元或約6%，終以2.35萬元獲承租，實用呎租約26元。業主於2001年8月以約210萬元購入上述單位，租金回報率約13.4厘。

●元朗原築1座高層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，放盤約1個月，開價610萬元，經議價後減價30萬元或約5%，終以580萬元沽出，實用呎價約12,918元。原業主於2014年3月以約365萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約215萬元，物業升值約59%。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居1座低層H室，實用面積552方呎，三房間隔，享內街景，以1.15萬元租出，實用呎租約20.8元。業主於2009年6月以118萬元買入，持貨10年租金回報達11.7厘。

●荃灣海之戀‧愛炫美3C座極高層C室兩房單位，實用面積531方呎，享全海景，近日獲家庭客以1.98萬元承租，實用呎租37.3元，該家庭客睇樓約1個月，見同類供應較少，直至近日見有放盤，且屬高層，立即承租。業主於2017年8月斥資919萬元一手購入單位，現租金回報約2.6厘。

●東涌東堤灣畔於12月錄得約5宗租賃成交，其中9座中層A室，實用面積868方呎，三房套房間隔，剛完成基本翻新，附連全屋傢俬及電器，月租叫價2.4萬元，最近獲兩名外籍空中服務員洽租，業主有感租客背景穩健，故減至2.3萬元租出，實用呎租約26.5元，以2010年購入價438萬元計，租金回報約6.3厘。

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