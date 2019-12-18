虛擬銀行登場！眾安銀行率先試業　2千市民獲邀試用

金管局於今年3月起，陸續發出8間虛擬銀行牌照，首批獲發虛擬銀行牌照的眾安，在獲發牌照後，已旋即邀請用戶參與該虛擬銀行。據悉，首2,000名登記的用戶，可獲邀請試用虛銀服務。

消息人士透露，據金管局與虛銀互動的進展推算，上半年8間虛銀可全部登場。據了解，該局不希望虛銀推出長期優惠，以及大幅偏離市場的超高存款利率作招徠。儘管金管局不願見掠奪式價格，但並無就高息「劃線」。

眾安曾經披露，銀行初期投資規模為16億元，由於是香港首間出台的虛銀，最初提供的服務不會過於花巧，主要為存款、貸款等基本服務，初期會主力吸納存款，監管當局則不會阻止發展任何貸款業務。

眾安透過「沙盒」方式推出業務，即使用金管局提供的彈性試驗場試行新服務。消息人士表示，眾安稍後會再正式登場，強調監管機構並無硬性規定必須先經沙盒試行。按照過往於金融機構新服務經沙盒測試的經驗，一般會逗留沙盒測試時間約3個月。

據悉，目前有3間虛銀冀「一步到位」，即毋須經沙盒試驗形式，當確保所有流程順暢後，會直接正式開業，以吸引市場注目。值得留意，8間虛銀均會提供中小企業務，當中3間在開業時同步推出，而眾安的中小企服務則會稍後面世。

據悉，虛銀於籌備期間，花費最多時間於解決技術風險問題，不少虛銀低估監管機構的風險要求，另邊廂，金管局的要求亦較嚴謹，與虛銀預期獲發牌後6至9個月內可正式開業，時間上出現落差，至於香港社會混亂對開業時間的影響，則相對較小。

－－－－－－