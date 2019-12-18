虛擬銀行登場！金管局樂見試行　若合規可正式開業

香港金融管理局副總裁阮國恒於《匯思》撰文指，很高興首家虛擬銀行今天(18日)開始在金管局的金融科技監管沙盒進行試業，讓2,000多名有興趣的公衆人士試用其服務。

阮國恒指，金管局對虛擬銀行的科技風險和數據處理有一系列的監管要求，也需要經過獨立第三方認證。縱然經過過去幾個月嚴謹的內部測試和慎密籌備，針對可能出現的營運風險作出預案，但虛擬銀行畢竟是全新成立的機構，以嶄新方式營運，加上現實環境多變，運作初期難免可能會遇到一些難以預計的狀況，銀行固然需要盡快妥善處理，也希望市民可以理解。

在虛擬銀行試業過程中，金管局會密切留意虛擬銀行的運作，並與相關銀行團隊緊密溝通，就部分細節進行微調。如果試業結果理想，經金管局確認銀行已經符合所有相關的監管要求，虛擬銀行就可以正式開業。

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