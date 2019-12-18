怪客「50美仙」重現！正對賭1月22日前大冧市

自2017年起，市場上出現了一位「怪客」，被稱為「50美仙」，因該位「怪客」專門對賭俗稱「恐慌指數」的VIX指數認購期權，而且愈輸愈買。由於每天固定以50美仙的價碼，購入5萬手VIX認購期權(call options)，故被戲稱為「50美仙」。雖然他一度愈買愈輸，但在2018年2月全球大冧市當中，就一鋪翻身，由累蝕2億美元變倒賺2億美元。因此，往後有不少類似「手影」操作，目前再次有「翻生」迹象。

外國傳媒報道，巨額對賭VIX指數認購期權的交易重現！這位神秘投資者每逢周二，就以「50美仙」左右的價格，買入大約13萬份1月22日到期、行使價在22美元的認購期權合約(即睇升)。如果VIX指數從目前水平狂飆近倍，該合約就能獲利。VIX指數周二(17日)收報12.29。

由於VIX指數與美股有80%時間是走勢相反，目前「怪客」賭前者急飆，即反映預計股市會在1月22日前某時點暴冧！事實上，截至周二，標指已連續4個交易日創新高，而VIX指數則徘徊於年內低位。

有分析指，「怪客」的手法肯定讓投資者相信「50美仙」又回來了。在可預見的未來，確實有潛在跌市催化劑，包括中美達成首階段貿易協議又「反枱」，或明年1月舉行的達沃斯世界經濟論壇上傳出負面消息，因美國總統特朗普會出席，屆時可能又挑起爭端。再者，這批1月22日到期的期權，還可以用來對沖英國脫歐的相關消息。

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