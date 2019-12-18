虛擬銀行登場！眾安首試業　最快5分鐘開戶

首家虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)周三(18日)宣布啟動試業，讓指定香港用戶在該行正式全面開展業務前，率先體驗服務。試業將以香港金融管理局監管的金融科技監管沙盒進行。

ZA Bank為眾安科技(國際)的全資子公司，在試業初期將為約2,000名香港零售客戶提供服務，透過收集來自特選用戶的反饋意見，進一步完善銀行服務平台，為正式開業做好準備。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，將開放約2,000名額予ZA Fam會員及ZA員工的親友參與是次試業。選定用戶將收到開戶邀請並體驗ZA Bank Pilot的銀行服務及優惠。試業期間，ZA Bank將提供多種便捷的線上銀行服務，包括遙距開戶、多種貨幣儲蓄帳戶、定期存款、本地轉帳、電子結單服務。

有別於傳統銀行的實體模式，ZA Bank用戶將可體驗全天候銀行服務，透過手機應用程式完成開戶、存款、轉帳等服務，省卻到分行辦理手續的麻煩。另外，用戶只需憑香港身份證，便能最快於5分鐘內完成開戶。此外，ZA Bank將支援轉數快跨平台轉帳，並推出「5秒轉帳緩衝」、「人臉識別認證」等功能。

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