新盤部署：愉景灣洋房意峰最快月底招標

她又指出，樓盤提供21幢兩層高洋房，實用面積為2,023或2,171方呎兩類，間隔由三房三套至四房四套設計，每幢洋房設有私人花園連天台，部分更享有私人泳池。

至於同系其他項目，她表示，區內意堤累售72伙，套現約8.8億元。她又預計，明年會繼續推售上述兩項愉景灣項目，而大埔項目也有機會推出，該盤提供約49萬方呎樓面面積，提供洋房至低座住宅。

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