新盤部署：愉景灣洋房意峰最快月底招標
2019年12月18日 15:37
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陳秀珍
香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣洋房項目意峰周三(18日)將會上載樓書，預計最快於本月底或下月初以招標形式推出發售，首張價單料至少提供5間洋房。她又指出，該盤全數洋房均享有開揚海景，部分更可望向水塘，項目售價將會參考港島區及九龍區一些享有開揚景觀的花園洋房。
她又指出，樓盤提供21幢兩層高洋房，實用面積為2,023或2,171方呎兩類，間隔由三房三套至四房四套設計，每幢洋房設有私人花園連天台，部分更享有私人泳池。
至於同系其他項目，她表示，區內意堤累售72伙，套現約8.8億元。她又預計，明年會繼續推售上述兩項愉景灣項目，而大埔項目也有機會推出，該盤提供約49萬方呎樓面面積，提供洋房至低座住宅。
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