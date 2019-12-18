金融市場2020年難爆煲？美債「兩招」確保不缺水

外國傳媒報道，目前大多數華爾街的債券交易商表示，美國可能會保持其債券和票據拍賣規模不變，直至2021年，暫時消除債務爆煲的擔憂。

報道指出，雖然2020年美國需要填補更大的預算缺口，即可能要透過更高的利率來融資，但目前有兩大優勢，可以壓低融資成本。首先，財政部考慮發行新債券：20年期或50年期，以及與擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鈎的1年期票據。這方面的行動將使政府在不增加現有債券供應下，借入更多資金。

其次，即使推遲發行新債券，聯儲局最近恢復了購買美國國債(每月600億美元，主要是短債)，從而減少了政府需要從私人投資者那裏籌集資金。

在所有條件相同的情況下，穩定的拍賣規模應該會減輕市場對美國不得不提供更高利率，以吸引買家的擔憂。類似擔憂曾導致美國國債在2018年1月遭到拋售，錄得2016年總統大選以來最大單月跌幅，同時引發環球股市2月大冧。

美國財政部目前預計，2020年淨發債量預計在8,500億美元左右，2019年大約為1.1萬億美元。這可能足以保持拍賣規模穩定，直至2021年。

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